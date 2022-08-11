Август, 11 в 11:59

В четверг, 11 августа, Сейм Латвии принял заявление, которым признал Россию страной-спонсором терроризма.

Об этом проинформировали в пресс-службе Сейма. В заявлении осуждается военная агрессия России и полномасштабное вторжение ее войск в Украину, осуществленное при поддержке и участии белорусского режима.

Глава комиссии Сейма по иностранным делам Рихардс Колс отметил, что РФ на протяжении многих лет прямо или косвенно поддерживала и финансировала террористические режимы и организации. Он напомнил, что Москва, в частности, причастна к поставкам оружия режиму Башара Асада в Сирии, отравлению бывшего сотрудника военной разведки РФ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании, сбитию лайнера MH17 в небе над Донбассом.

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– Россия теперь применяет такую же безжалостную, безнравственную и незаконную тактику в Украине. Она использует неточное, запрещенное международным сообществом оружие и боеприпасы, с непропорциональной жестокостью наносит удары по гражданским людям и общественным местам. Для достижения целей своей незаконной, агрессивной войны Россия стремится запугать и деморализовать украинский народ и Вооруженные силы, парализовать функционирование государства, чтобы оккупировать Украину. То есть РФ совершает это насилие для достижения политических целей, — подчеркнул Колс.

В заявлении депутаты Сейма Латвии:

• Напомнили, что после неспровоцированного военного нападения РФ на Украину 24 февраля 2022 года около 12 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома, а более 5 млн уехать из страны.

• Вспомнили об обстреле драмтеатра в Мариуполе, где во время российских авиаударов погибли сотни мирных людей, о ракетных ударах по Одессе и Кременчуге, теракте в Еленовке, во время которого были убиты украинские военнопленные, о пытках, изнасиловании, убийствах, депортации украинцев, незаконном содержание граждан Украины в созданных оккупантами фильтрационных лагерях.

• Напомнили об ударе по Одесскому порту менее чем через 24 часа после того, как в Стамбуле было подписано соглашение об экспорте украинского зерна. В Сейме подчеркнули, что это еще одно свидетельство неуважения РФ к своим обязательствам, международному порядку, а также умышленное усугубление глобального продовольственного кризиса, который может спровоцировать голод.

– Сейм признает насилие России в отношении гражданских лиц, совершаемое в политических целях, терроризмом, а Россию государством-спонсором терроризма и призывает другие страны-единомышленники выразить такое же мнение, — отмечается в заявлении.

Кроме того, парламент Латвии призывает государства Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Беларуси.

Депутаты Сейма выразили свою солидарность с Украиной и украинским народом.