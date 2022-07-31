Июль, 30 в 22:42

Главным оружием России на этом этапе войны является террор, в том числе тот, который Украина накануне увидела после ударов РФ по Еленовке.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 30 июля.

Он сообщил, что за минувшие сутки Украина получила много сигналов из разных стран, осуждающих российский террористический акт в Еленовке.

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– Мир видит правду. И я благодарю всех наших партнеров, которые готовы присоединиться к установлению всех обстоятельств этой ужасной казни наших пленных. Все доказательства преступления оккупантов будут собраны. Все виновные – кто согласовывал, кто организовывал, кто взрывал этих людей, кто знал об этом – все они будут найдены. Но все-таки этого сейчас мало, — сказал президент.

Он подчеркнул, что со стороны мирового сообщества обязательно должны быть юридические шаги по отношению к государству-террористу.

– Недостаточно только осуждение на уровне политической риторики за это массовое убийство. Какие после этого могут быть отношения с террористом? Каким может быть бизнес с такой страной? Украинские дипломаты и все друзья Украины за рубежом еще больше усилят активность для отслеживания и уничтожения всех связей государства-террориста со свободным миром, которыми Россия еще пользуется, — сказал Владимир Зеленский.

Президент отметил, что формальное юридическое признание России государством-террористом, в частности, со стороны Госдепа Соединенных Штатов, нужно не как “политический жест”, а как “действенная защита свободного мира”.

— Такое решение автоматически усложнит существование для государства-террориста, автоматически разорвет различные политические и бизнес-связи, которые в противном случае Россия будет сохранять. И это все произойдет полностью. Это придется делать – вопрос только во времени и в формате принятия этого решения. И чем быстрее это будет, тем меньше зла Россия успеет сделать, – сказал Владимир Зеленский.

Украинский лидер добавил, что точно такую ​​же мотивацию сейчас важно услышать всем остающимся на Донбассе украинцам в зонах жесточайших боев.

– На этом этапе войны для России террор – это основное оружие. И потому основная задача каждого украинца, каждого защитника свободы и человечности в мире – делать все, чтобы изолировать государство-террориста и чтобы защитить больше людей от российских ударов, — резюмировал он.

Напомним, террористический акт РФ в Еленовке, что в Донецкой области, о котором говорил президент, произошел 29 июля, когда войска оккупантов ударили по колонии, где находились украинские военнопленные.

В результате атаки были убиты, по данным президента Владимира Зеленского, более 50 человек. В то же время Офис генпрокурора сообщал, что известно по меньшей мере о 130 раненых украинских военных в плену.

Служба безопасности Украины обнародовала доказательства, что теракт в Еленовке совершили российские оккупанты.