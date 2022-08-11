В ЕС обсуждают вопрос приостановления выдачи виз россиянам

Август, 11 в 17:03

В Европейском Союзе обсуждается вопрос приостановления выдачи шенгенских виз гражданам Российской Федерации.

Однако это решение является прерогативой государства-члена, которое при этом должно гарантировать выдачу виз для определенных категорий. Об этом заявила представитель Европейской комиссии Анитта Хиппер.

Она напомнила, что уже 25 февраля ЕС частично приостановил действие Соглашения об упрощении визового режима, которое распространяется на лиц, близких к российскому режиму, бизнесменов и дипломатов.

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— Конечно, обсуждение этого вопроса на уровне ЕС продолжается с государствами-членами с учетом развития событий и для того, чтобы гарантировать скоординированность действий. Государства-члены могут и должны давать индивидуальную оценку каждому запросу и могут отказать в визе, включая все возможные аспекты, будь то угроза общественному порядку, внутренней безопасности, или вопрос международных отношений. Другим важным пунктом является то, что государства-члены должны уважать международные обязательства и гарантировать, что всегда будут категории людей, которым виза должна быть выдана, — заявила она.

Ранее стало известно, что запрет на выдачу шенгенских виз россиянам может войти в новый пакет санкций ЕС.