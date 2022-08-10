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Заборона на видачу шенгенських віз росіянам може увійти до нового пакета санкцій ЄС

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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Заборона на видачу шенгенських віз росіянам може увійти до нового пакета санкцій ЄС
Фото: Depositphotos

В Європейському Союзі почали обговорювати припинення видачі шенгенських віз громадянам Російської Федерації. Ця заборона може стати одним з обмежень сьомого санкційного пакета проти Кремля.

Дискусія про припинення видачі шенгенських віз росіянам виникла на території Німеччини. Поки що сторони не прийшли до єдиного висновку.

Країни-члени Європейського Союзу планують обговорити цю заборону на зустрічі міністрів закордонних справ у Празі. Водночас німецький уряд обережно відреагував на заклики більше не видавати туристичні візи громадянам Росії.

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Консультація між очільниками МЗС Євросоюзу має відбутися наприкінці серпня, однак наразі федеральний уряд Німеччини не висловлював свою позицію.

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Джерело: Deutsche Welle
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