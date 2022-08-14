Август, 14 в 12:14

Президент Латвии Эгилс Левитс накануне заявил, что правительству следует пересмотреть уже выданные виды на жительство и визы и аннулировать их тем, кто поддерживает российскую военную агрессию.

Об этом сообщает агентство Delfi.

По словам президента, виды на жительство в будущем не должны выдаваться тем постоянным жителям Латвии, которые в будущем примут российское гражданство. Кроме того, эти люди должны будут покинуть Латвию.

Сейчас смотрят

Эгилс Левитс считает, что предыдущее правительство слишком щедро раздавало виды на жительство российским гражданам, что способствовало развитию двуязычия в стране.

— Торговля предыдущими правительствами видами на жительство, их неоправданная щедрость в выдаче видов на жительство российским гражданам, за которой скрывались лишь корыстные интересы некоторых политических бизнесменов, создали риски безопасности и поспособствовали двуязычию. Пришло время провести ревизию последствий этой неудавшейся и опасной политики, — заявил Левитс.

Президент подчеркнул, что Россия всегда была имперской и угрожающей своим соседям страной.

— Убийство невинных людей, пытки, унижения, депортации, лишение человеческого достоинства — все, что сегодня происходит в Украине, происходило и здесь, у нас, в Латвии, — сказал глава государства.

Латвия не выдает туристические визы россиянам с 24 февраля 2022, но это продолжают делать другие страны.

Ранее сообщалось, что Чехия, которая сейчас председательствует в Совете Евросоюза, предложит государствам-членам блока в конце августа рассмотреть запрет на выдачу виз для граждан РФ.