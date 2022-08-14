В Латвии предлагают аннулировать визы тем, кто поддерживает агрессию РФ
Президент Латвии Эгилс Левитс накануне заявил, что правительству следует пересмотреть уже выданные виды на жительство и визы и аннулировать их тем, кто поддерживает российскую военную агрессию.
Об этом сообщает агентство Delfi.
По словам президента, виды на жительство в будущем не должны выдаваться тем постоянным жителям Латвии, которые в будущем примут российское гражданство. Кроме того, эти люди должны будут покинуть Латвию.
Эгилс Левитс считает, что предыдущее правительство слишком щедро раздавало виды на жительство российским гражданам, что способствовало развитию двуязычия в стране.
— Торговля предыдущими правительствами видами на жительство, их неоправданная щедрость в выдаче видов на жительство российским гражданам, за которой скрывались лишь корыстные интересы некоторых политических бизнесменов, создали риски безопасности и поспособствовали двуязычию. Пришло время провести ревизию последствий этой неудавшейся и опасной политики, — заявил Левитс.
Президент подчеркнул, что Россия всегда была имперской и угрожающей своим соседям страной.
— Убийство невинных людей, пытки, унижения, депортации, лишение человеческого достоинства — все, что сегодня происходит в Украине, происходило и здесь, у нас, в Латвии, — сказал глава государства.
Латвия не выдает туристические визы россиянам с 24 февраля 2022, но это продолжают делать другие страны.
Ранее сообщалось, что Чехия, которая сейчас председательствует в Совете Евросоюза, предложит государствам-членам блока в конце августа рассмотреть запрет на выдачу виз для граждан РФ.