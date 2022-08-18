Жители Латвии собирают €5 млн на новый Bayraktar для ВСУ

Август, 18 в 15:16

В Латвии начал сбор средств на беспилотник Bayraktar для украинской армии.

Жители Латвии при поддержке Министерства обороны и Ziedot.lv решили пожертвовать Latvijas Bayraktar, который планируют купить у Турции, чтобы передать Украину.

В общей сложности Latvijas Bayraktar должен собрать €5 млн. Сбор был открыт на странице ziedot.lv/bairaktaram утром 16 августа.

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По состоянию на двое суток латыши уже перевели в поддержку Украины около €395 тыс.

Также пожертвовать жители Латвии могут с помощью денежного перевода на один из номеров счета с отметкой Latvijas Bayraktar, как назначение платежа, или позвонив по телефону для пожертвований 90006561 (стоимость звонка €4,27).

— Подобное собрание уже состоялось в Польше, Литве, Норвегии и Канаде. Пожертвованием на Latvijas Bayraktar мы также имеем возможность подтвердить поддержку Украины в этой жестокой войне, а также руками украинцев передать поздравления российским оккупантам! — говорит об акции один из ее инициаторов, латвийский певец и актер Ральф Эйланд.

Его украинский друг и телеведущий Владимир Бирюков, который является соучредителем проекта, поблагодарил Латвию за все, что эта страна сделала для Украины.

Накануне Эйландс сообщил, что в Латвии за сутки удалось собрать €300 тыс. на ударный средневысотный беспилотный летательный аппарат Bayraktar для ВСУ.