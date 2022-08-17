В Латвии собрали за сутки €300 тыс. на очередной Bayraktar для ВСУ

Август, 17 в 16:15

В Латвии за сутки собрали €300 тыс. на ударный средневысотный беспилотный летательный аппарат Bayraktar для Вооруженных сил Украины. Об этом заявил соинициатор сбора средств на Bayraktar и латвийский телеведущий Ральфс Эйландс.

По его словам, на второй день сбора жители Латвии собрали для Украины уже €300 тыс. Всего на дрон необходимо около €5 млн. Эту инициативу решили реализовать, после того как Эйландс пообщался с послом Украины в Латвии и другими дипломатами.

– Я спросил, чем мы можем помочь Украине. Они сказали, что лучше купить Bayraktar. Мы обсуждали возможность покупки других видов оружия, но нам объяснили, что благотворительному фонду очень сложно приобрести их даже при наличии средств. А этот вариант наиболее реалистичен, – подчеркнул он.

Эйландс рассказал, что после завершения сбора деньги перечислят Министерству обороны Латвии. Уже тогда учреждение совершит покупку беспилотника Bayraktar в Турции и отправит Вооруженным силам Украины.

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