США одобрили $2 млрд военных займов для Украины и ее соседей

Сентябрь, 08 в 13:07

Соединенные Штаты Америки одобрили новую большую военную помощь на сумму более $2 млрд для Украины и других европейских стран, которым угрожает Россия.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг, 8 сентября.

По его словам, администрация Байдена предоставит $2 млрд долгосрочного иностранного военного финансирования Украине и 18 ее соседям, включая членов НАТО и региональных партнеров в сфере безопасности, которые “наиболее потенциально подвержены риску предстоящей российской агрессии”.

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Это в дополнение к пакету тяжелого вооружения, боеприпасов и бронетехники стоимостью $675 млн, которую анонсировал только для Украины министр обороны США Ллойд Остин на конференции в Германии.

Этот пакет включает гаубицы, артиллерийские боеприпасы, Humvee, бронированные машины скорой помощи, противотанковые системы.

Остин сказал, что “война находится в другом ключевом моменте”, когда украинские войска начинают контрнаступление на юге страны.

— Сейчас мы видим очевидный успех наших общих усилий на поле боя, — отметил Остин.

8 сентября в Германии на авиабазе Рамштайн началась уже пятая встреча Контактной группы по обороне Украины (UDCG). Факты ICTV рассказывали, что ждать от пятой встречи в формате Рамштайн.