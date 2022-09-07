Сентябрь, 07 в 18:06

8 сентября в Германии состоится уже пятая встреча Контактной группы по обороне Украины (UDCG).

В отличие от предыдущей, она не будет виртуальной. Участников приглашают на американскую авиабазу Рамштайн, где состоялись первые переговоры о военной поддержке Украины.

С начала создания Контактной группы было уже четыре таких заседания, на которых наши партнеры объявили о выделении оборонной помощи Украине.

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Чего ждать от пятой встречи в формате Рамштайн – читайте в материале.

Итоги четырех предыдущих встреч

Первая встреча на авиабазе Рамштайн в Германии состоялась 26 апреля. Она объединила министров из более чем 40 стран мира. В это время была создана Контактная группа по обороне Украины (UDCG), которая должна была действовать на регулярной основе.

Вторая встреча прошла 23 мая. По ее итогам министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в целом Украине предоставят военную помощь 20 стран.

Так, Дания согласилась предоставить пусковую установку Harpoon и ракеты, чтобы помочь защитить украинское побережье, а Чешская Республика — выделить боевые вертолеты, танки и ракетные системы.

Всего после встречи 20 стран объявили о новых пакетах помощи в сфере безопасности, включая предоставление критически необходимых артиллерийских боеприпасов, систем береговой обороны, танков и другой бронетехники.

На третьей встрече в формате Рамштайн, которая состоялась 15 июня, ряд стран утвердили новые пакеты поддержки обороны Украины.

Тогда министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина получит больше вооружения. В частности, речь шла о 155-мм пушках, HIMARS, Harpoons от США.

Также Резников анонсировал получение вертолетов от Словакии, артиллерии от Канады, Польши и Нидерландов, РСЗО от Германии.

В целом тогда участники встречи утвердили новый пакет поддержки обороны Украины на $1 млрд.

20 июля состоялась четвертая встреча Контактной группы по обороне Украины с участием руководителей оборонных ведомств из около 50 стран мира.

По итогам переговоров глава Пентагона Ллойд Остин назвал их продуктивными и заверил в поддержке Украины на “длительной дистанции”. Он подчеркнул, что западная помощь меняет ситуацию на фронте.

Одно из ключевых объявлений, сделанных 20 июля главой Пентагона, касалось предоставления Украине еще четырех реактивных артиллерийских систем HIMARS, снарядов к ним, а также дополнительных артиллерийских боеприпасов.

По итогам этой встречи стало ясно, что общее количество этих высокоточных установок, предоставленных США, вырастет до 16 единиц.

Подтвердил Остин и предоставление двух систем противовоздушной обороны NASAMS, чтобы помочь Украине защитить свои войска и население от российских ракетных атак.

Он уточнил, что страны-партнеры продолжат учить украинских военных, как пользоваться новыми видами оружия.

Впрочем, во время четвертой встречи США, несмотря на ожидания и прогнозы, заявили, что пока не будут передавать Украине ракеты к HIMARS дальностью 300 км (ATACMS).

Тогда Остин дал понять, что Вашингтон в ближайшее время планирует давать Украине только снаряды с дальностью поражения до 80 км.

Однако отметим, что 24 августа, в День Независимости, президент США Джо Байден объявил о помощи Украине почти на $3 млрд.

Это позволит нам купить системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, беспилотники и радары.

В целом, по данным исследования Кильского института мировой экономики, США предоставляют наибольшую по объемам оборонную помощь Украине.

После Штатов идут Польша, Великобритания, Канада, Германия и Чехия.

Ожидания от пятой встречи

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на днях рассказал, что в этот раз Украина обратится к странам-союзницам с просьбой предоставить систему противовоздушной и противоракетной обороны.

Поскольку Россия продолжает обстреливать украинские города своими старыми ракетами, для нас очень важны системы противоракетной обороны — для защиты прежде всего таких городов, как Харьков, Николаев, Днепр и Запорожье.

Второе, что нужно Украине – беспилотники разных конфигураций. Именно они помогут нашим защитникам проводить дистанционную войну. Подоляк подчеркнул, что беспилотники чрезвычайно важны.

Также он обратил внимание на то, что ключевым, паритетным и существенным направлением, самым главным оружием, которое нужно Украине, являются системы MLRS с большой дальностью ударов.

Михаил Подоляк объяснил, что Украине нужны не только HIMARS, но и другие системы, способные бить на расстояние более 80 км.

Впрочем, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник ранее заявлял, что не стоит особо зацикливаться на получении Украиной дальнобойных ракет ATACMS (300 км).

Ведь, по его словам, мнение, что ATACMS – это серебряная пуля, которая позволит украинцам моментально изменить ход войны, – преувеличенное ожидание.

– Я видел ряд сообщений известных авторов, что 8 сентября состоится решающее заседание Рамштайна. На мой взгляд, это очень важное собрание. Там могут быть приняты важные решения, но несколько наивно надеяться, что одна мера или решение смогут полностью переломить ход войны, – объяснил он.

А вот руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко надеется, что от новой встречи можно ожидать ряда приятных для нас сюрпризов.

По его мнению, партнеры Украины продолжат предоставлять необходимое нам вооружение для борьбы с российскими оккупантами.

Александр Мусиенко напомнил, что для Украины уже объявляли помощь в виде предоставления противокорабельных ракет, расширения артиллерийской поддержки, предоставления реактивной артиллерии.

Поэтому он считает, что и по итогам этой встречи стоит ждать хороших новостей.

Со своей стороны советник министра обороны Украины Алексей Копытько предполагает, что по итогам Рамштайн-5 многое останется за кадром.

Он объяснил, что в целом взаимодействие с международными партнерами напоминает игру в трехмерные шахматы, потому что есть много пересечений, а иерархия взаимодействий условная.

Так, первый уровень – это США и формат Рамштайн (50+ стран). Этот проект возник благодаря лидерству Вашингтона и не обременен особой формализацией. Есть общие цели, ради которых собрались участники.

Второй уровень, по словам Копытько, это Великобритания и союзники. Организованной формой этого движения являются донорские конференции. Это очень важное направление, потому что британское лидерство не столь масштабное, как американское, но очень динамичное.

Третий уровень – это НАТО. Альянс служит площадкой для политической координации. Четвертый уровень – ЕС. Он играет большую роль в обеспечении устойчивости Украины, выделяя ресурсы.

Отдельно Алексей Копытько упомянул о Польше и странах Балтии. Он подчеркнул, что задачей со звездочкой является именно координация усилий всех этих стран в рамках всех этих собраний и объединений.

В целом, по мнению советника министра обороны, абсолютизировать саму встречу в формате Рамштайна не стоит. Ведь важен весь комплекс работы, а также совпадение условий, на которые мы не влияем.