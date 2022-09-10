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Королеву Елизавету II похоронят 19 сентября — Букингемский дворец

Валентина Летяк, редактор ленты
Єлизавета ІІ
Фото: Getty Images

Государственные похороны Ее Величества Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве в понедельник, 19 сентября, в 13.00 по Киеву.

В Букингемском дворце уточнили, что перед похоронами четыре дня королева будет лежать в Вестминстер-холле, чтобы позволить публике отдать ей дань уважения.

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Сейчас гроб королевы покоится в бальном зале замка Балморал, а завтра его отправят в Эдинбург, чтобы прибыть во дворец Холируд, где он будет находиться в Тронном зале до полудня понедельника, 12 сентября.

Во второй половине дня в среду, 14 сентября, гроб Ее Величества будет доставлен процессией королевской конной артиллерии из Букингемского в Вестминстерский дворец, где он будет находиться до похорон.

19 сентября гроб доставят процессией из Вестминстерского дворца в Вестминстерское аббатство, где состоится государственная панихида.

Затем похоронная процессия проследует к часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, где состоится торжественная служба.

Ожидется, что на похороны королевы Великобритании Елизаветы II приедет президент США Джо Байден, члены европейских королевских семей из Испании, Бельгии, Норвегии, Дании, Швеции и Нидерландов.

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