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Факты / Світ / Мировые новости

Боеприпасы к HIMARS и радары: США объявили о новом пакете помощи для Украины на $600 млн

Татьяна Забожко, редактор ленты
Джо Байден
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $600 млн.

Соответствующее распоряжение обнародовано на сайте Белого дома.

Пентагон, в свою очередь, раскрыл подробности, что будет содержать пакет помощи.

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Кроме дополнительных боеприпасов для систем HIMARS, там есть десятки тысяч 105-мм артиллерийских снарядов, тысяча точных 155-мм снарядов, а также системы противодействия беспилотникам.

Кроме того, с приближением зимы, Соединенные Штаты передадут Украине снаряжение для холодной погоды и больше приборов ночного видения.

Пакет военной помощи на $600 млн будет содержать:

  • дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS;
  • 36 тыс. 105-мм артиллерийских снарядов;
  • 1 тыс. высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
  • четыре противоартиллерийских радара;
  • четыре грузовика и восемь прицепов для перевозки тяжелой техники;
  • средства противодействия беспилотным летательным системам;
  • оборудование для разминирования;
  • противопехотные боеприпасы Claymore;
  • взрывные боеприпасы и оборудование;
  • стрелковое оружие и боеприпасы;
  • приборы ночного видения;
  • снаряжение для холодной погоды и другое полевое оборудование.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 205-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: White House, U. S. Department of Defense

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