Боеприпасы к HIMARS и радары: США объявили о новом пакете помощи для Украины на $600 млн
Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $600 млн.
Соответствующее распоряжение обнародовано на сайте Белого дома.
Пентагон, в свою очередь, раскрыл подробности, что будет содержать пакет помощи.
Кроме дополнительных боеприпасов для систем HIMARS, там есть десятки тысяч 105-мм артиллерийских снарядов, тысяча точных 155-мм снарядов, а также системы противодействия беспилотникам.
Кроме того, с приближением зимы, Соединенные Штаты передадут Украине снаряжение для холодной погоды и больше приборов ночного видения.
Пакет военной помощи на $600 млн будет содержать:
- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS;
- 36 тыс. 105-мм артиллерийских снарядов;
- 1 тыс. высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
- четыре противоартиллерийских радара;
- четыре грузовика и восемь прицепов для перевозки тяжелой техники;
- средства противодействия беспилотным летательным системам;
- оборудование для разминирования;
- противопехотные боеприпасы Claymore;
- взрывные боеприпасы и оборудование;
- стрелковое оружие и боеприпасы;
- приборы ночного видения;
- снаряжение для холодной погоды и другое полевое оборудование.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 205-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: White House, U. S. Department of Defense