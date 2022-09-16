Сентябрь, 16 в 7:06

Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $600 млн.

Соответствующее распоряжение обнародовано на сайте Белого дома.

Пентагон, в свою очередь, раскрыл подробности, что будет содержать пакет помощи.

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Кроме дополнительных боеприпасов для систем HIMARS, там есть десятки тысяч 105-мм артиллерийских снарядов, тысяча точных 155-мм снарядов, а также системы противодействия беспилотникам.

Кроме того, с приближением зимы, Соединенные Штаты передадут Украине снаряжение для холодной погоды и больше приборов ночного видения.

Пакет военной помощи на $600 млн будет содержать:

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS;

36 тыс. 105-мм артиллерийских снарядов;

1 тыс. высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;

четыре противоартиллерийских радара;

четыре грузовика и восемь прицепов для перевозки тяжелой техники;

средства противодействия беспилотным летательным системам;

оборудование для разминирования;

противопехотные боеприпасы Claymore;

взрывные боеприпасы и оборудование;

стрелковое оружие и боеприпасы;

приборы ночного видения;

снаряжение для холодной погоды и другое полевое оборудование.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 205-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: White House, U. S. Department of Defense