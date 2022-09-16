Массовое захоронение в Изюме и требования МАГАТЭ к России покинуть ЗАЭС: что происходит на 205-й день войны (онлайн)

МАГАТЭ приняла резолюцию с требованием от России немедленно вывести войска с ЗАЭС.

Федеративная Республика Германия объявила о планах передать Украине еще две РСЗО Mars II и 50 бронемашин типа Dingo.

Президент РФ Владимир Путин впервые за время войны в Украине встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. Белый дом призвал Си Цзиньпина не иметь с Путиным дел.

Россия ударила по инфраструктурным объектам Кировоградской области и по Кривому Рогу.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Киев и заверила, что Украина получит поддержку на пути в Евросоюз и в войне с РФ.