Сентябрь, 19 в 20:19

Германия передает Вооруженным силам Украины две ракетные системы залпового огня Mars II и полсотни бронетранспортеров Dingo.

Об этом сообщает Министерство обороны Германии.

Также в Украину поедут еще четыре самоходных гаубицы Panzerhaubitze 2000 с дополнительными боекомплектами.

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В ведомстве подчеркивают, что поставки вооружения все же состоятся, несмотря на напряженную собственную материальную ситуацию. Гаубицы передадут, как только проведут их капитальный ремонт.

Wir halten unser Versprechen!

Zwei weitere Raketenwerfer Mars II sowie 50 Dingos werden an die Ukraine geliefert. Ab Ende September kommen Ausbildungsvorhaben in Deutschland hinzu. Damit unterstützen wir weiterhin die #Ukraine im Kampf um ihre Integrität und Souveränität. pic.twitter.com/xcWbBGwBD1 — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) September 19, 2022

Министерство обороны отмечает, что продолжает поддерживать Украину в борьбе за ее целостность и суверенитет.

— Panzerhaubitzen 2000, поставленные Германией и Нидерландами, более чем зарекомендовали себя в бою. Украина хвалит эту систему и выразила желание получить больше гаубиц. Чтобы еще больше поддержать Украину в ее мужественной борьбе против жестокого нападения России, Германия выполнит эту просьбу и в настоящее время предоставляет еще четыре таких самоходных гаубицы. Они поступят прямо из отдела технического обслуживания, — заявила министр обороны Кристин Ламбрехт.

Кроме того, до конца сентября должны реализовать проекты обучения украинских военных.

Недавно Германия передала Украине четыре зенитных самоходных артиллерийских установки Gepard. Их общее количество достигло 24 единиц.

Источник: Минобороны Германии