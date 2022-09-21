Сентябрь, 21 в 0:36

Не менее трех человек погибло в Иране во время массовых протестов из-за смерти в полиции молодой женщины Махса Амини.

Информацию о гибели подтвердил губернатор северо-западной провинции Курдистан Эсмаил Зарей Куша, однако, по его словам, указанные жертвы появились из-за действий “антиправительственных элементов, сообщает Al Jazeera.

По его словам, три человека погибли “подозрительным образом” во время “незаконных протестов”, которые продолжаются последние несколько дней.

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— Расследование показало, что эти люди были застрелены теми, кто работает против власти, и из огнестрельного оружия, которое не используется ни одним из уровней сил безопасности или правоохранительных органов в провинции, — сказал он.

По словам губернатора, один человек погиб в Дивандарехе, другой был оставлен в машине возле больницы в Саккезе, а по поводу третьей “подозрительной” смерти ведется расследование.

Протесты начались после гибели 22-летней Махсы Амини, которая уезжала из своего дома в Саккезе и была в Тегеране с семьей на прошлой неделе, когда ее задержала так называемая полиция нравов за ношение “неподобающего” хиджаба.

Позднее в тот же день в “центре ориентации” у нее случился инсульт и сердечный приступ, и ее перевезли в ближайшую больницу, где она умерла через несколько дней.

Семья девушки однозначно опровергла заявления начальника полиции Тегерана, сделанные ранее на этой неделе, о том, что ее не били, а у самой погибшей было несколько заболеваний, таких как эпилепсия и диабет, и что она нарушила обязательные правила ношения хиджаба, действующие в Иране с момента исламской революции 1979 года.

Протесты начались в ее родном городе Саккез, где она была Махса Амини, и распространились на несколько городов Курдистана. Имя Амини упоминалось в социальной сети Twitter более пяти миллионов раз.

Фото: Al Jazeera

Источник: Al Jazeera