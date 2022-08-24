Ко Дню Независимости ФСБ готовила в Украине постановочные протесты – СБУ

Август, 24 в 12:01

ФСБ РФ пыталась организовать в канун Дня Независимости фальшивые акции протеста для обострения общественно-политической ситуации в Киевской, Житомирской и Полтавской областях. Планы страны-агрессора предотвратила СБУ.

Российские спецслужбы хотели использовать родственников украинских военных. По их замыслу, так называемые митингующие должны были активно критиковать военное командование Украины.

Все это представление пропагандисты планировали снять на видео, а затем распространить через интернет и подконтрольные СМИ.

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По данным СБУ, организаторами псевдоакций должны были стать бывшие участники ОО Журналисты Стремоусова. Они еще в начале 2022 года провели ряд заказных митингов в Киеве.

Их лидер Кирилл Стремоусов сейчас в Херсоне, где исполняет обязанности “заместителя оккупационной военно-гражданской администрации”. Колаборанту в начале вторжения сообщили о подозрении в госизмене.

ФСБ вышла на координаторов Житомирского и Полтавского филиалов движения Стремоусова, которым поручили организовать “протесты” возле областных военкоматов с участием матерей воинов ВСУ.

Благодаря вмешательству СБУ бывшие приспешники Стремоусова отказались.