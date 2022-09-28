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Италия готова пройти эту зиму без российского газа — Bloomberg

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Італія прапор
Фото: Depositphotos

Италия объявила о готовности пройти отопительный сезон без российского газа.

Bloomberg пишет, что Италия получила достаточные объемы газа из Северной Африки и сможет компенсировать любую нехватку этой зимой, даже если РФ полностью прекратит экспорт.

Издание уточняет, что бывший премьер-министр страны Марио Драги “рыскал по всему миру, чтобы обеспечить поставки газа и защитить Италию от потенциальных перебоев в поставках со стороны России, оказывавшей давление на ЕС”.

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Отмечается, что экспорт из Алжира в Италию вырастет в два раза в 2024 году до 18 млрд куб. в год, тогда как импорт СПГ из Египта увеличится до конца года, чтобы соответствовать объему, который сейчас поставляется из России.

Увеличение экспорта газа из Алжира и Египта сможет покрыть оставшиеся поставки из России.

На данный момент российский газ составляет около 10% импорта Италии, по сравнению с примерно 40% до войны в Украине.

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Источник: Bloomberg
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