Сентябрь, 30 в 15:54

Российский диктатор Владимир Путин 30 сентября объявил об аннексии захваченных украинских территорий.

– Уверен, что Федеральное собрание поддержит конституционный закон о принятии и образовании в России четырех новых регионов. Четырех новых субъектов Российской Федерации. Это воля миллионов людей, – сказал российский диктатор во время обращения.

Глава оккупантов заявил, что жители Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей якобы “становятся гражданами РФ навсегда”, после чего неожиданно призвал Киев “немедленно прекратить все боевые действия, огонь и ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров”, перекручивая таким образом информацию, так как это именно Россия напала на Украину, а не наоборот.

– Мы к этому готовы, об этом не раз было сказано. Но выбор народа на Донетчине, Луганщине, Херсонщине и в Запорожской области обсуждать не будем. Он сделан, – сказал российский диктатор.

Отметим, что президент Владимир Зеленский ранее предупреждал главу Кремля, что после аннексии украинских территорий ни о каких переговорах речь идти не может.

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Тем временем Путин также заявил, что РФ будет защищать “свои” земли всеми имеющимися средствами.

Кроме того, в своей речи диктатор прямо обвинил Запад в том, что диверсии на Северных потоках якобы провели именно они – страны, которые с помощью этих труб покупали у россиян необходимый им газ.

Отметим, в Пентагоне заявляли, что США не причастны к утечкам, а также сообщили, что пока рано говорить о том, кто или что именно стало причиной аварии на двух нитках газопровода.

Германия, Дания и Швеция продолжают независимое расследование произошедшего.

Ранее глава оккупантов угрожал использовать тактическое ядерное оружие против Украины.

После завершения речи Путина росСМИ массово стали писать о том, что глава Кремля и подконтрольные ему марионетки в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях подписали незаконные бумаги о якобы вхождении этих территорий в состав РФ.

Накануне спикер Кремля Дмитрий Песков анонсировал “объемное” выступление Путина по поводу аннексии территорий.

Российские СМИ сообщают, что аннексированные территории “присоединятся” к оккупированному в 2014 году полуострову Крым, вокруг которого РФ хочет создать федеральный округ — Крымский, который возглавит бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

В сентябре в результате успешной контратаки украинских сил обороны деоккупировали Харьковскую область.

После бегства оттуда рашисты на других оккупированных территориях засуетились и объявили о поспешном проведении псевдореферендумов о “вхождении в состав РФ”.

С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали “референдумы” на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью.

Украина, США, Канада, страны ЕС и Япония заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

21 сентября диктатор Владимир Путин объявил в России о частичной мобилизации и начал шантажировать мир ядерным оружием.