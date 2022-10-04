Северная Корея запустила баллистическую ракету, которая пролетела над Японией
Впервые с 2017 года Северная Корея (КНДР) запустила со своего восточного побережья баллистическую ракету в сторону Японии.
Из-за этого объявили воздушную тревогу на японских островах Идзу, Хоккайдо, а также в префектуре Аомори. Министерство обороны страны заявило, что ракета, как и ожидалось, упала в Тихом океане, пролетев над Японией.
СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщили, что это, скорее всего, была межконтинентальная баллистическая ракета Hwasong-12 (Хвасон-12), которая пролетела 4,6 тыс. км. Это самое большое расстояние, которое когда-либо преодолевала северокорейская ракета.
Главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что она пролетела над регионом Тохоку и предположительно приземлилась в 7:44 (по местному времени) в Тихом океане за пределами экономической зоны Японии.
По словам Мацуно, пока информации о повреждениях не было. Запуск стал пятым за неделю для Северной Кореи.
Напомним, в начале сентября этого года Северная Корея фактически провозгласила себя ядерным государством. Она приняла закон, который официально позволяет применить ядерное оружие в случае угрозы.
Источник: Japan Times