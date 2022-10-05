Октябрь, 05 в 20:53

Коронация британского монарха Чарльза III состоится 3 июня 2023 года в Вестминстерском аббатстве.

Ожидается, что церемония будет не такой масштабной, как 70 лет назад при коронации Елизаветы II.

В возрасте 74 лет Чарльз III станет самым старым коронованным человеком в истории Великобритании.

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Ранее сообщалось, что церемонию провозглашения Чарльза III новым королем Великобритании покажут по телевидению. Такую трансляцию осуществят впервые в истории.

Напомним, 19 сентября состоялись похороны королевы Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве. Среди 2 тыс. гостей были короли и королевы, президенты, премьер-министры, знаменитости и друзья Британии со всего мира.