Сентябрь, 10 в 8:39

Церемонию провозглашения Карла III новым королем Великобритании покажут по телевидению. Такую трансляцию сделают впервые в истории.

Благодаря этому вся нация сможет увидеть коронацию. Церемония начнется 10 сентября в 10:00 (в 12:00 по Киеву). Тогда бывший принц Чарльз будет официально провозглашен королем Карлом III на заседании Совета по престолонаследию.

Церемония пройдет в Сент-Джеймском дворце в Лондоне, на ней будет присутствовать и принц Уильям.

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Сразу после заседания Совета, в 11:00 (13:00 по Киеву), с балкона дворца будет зачитана Основная прокламация, которая объявляет Карла III главой государства. Это сделает король гербовой подвязки.

После этого аналогичную прокламацию зачитают на Королевской бирже в лондонском Сити, а через сутки, в полдень воскресенья, в Шотландии, Северной Ирландии и Уэльсе.

Когда Карла III официально объявят королем, британские флаги, приспущенные в четверг 8 сентября после смерти королевы Елизаветы II по всей стране, снова поднимут вверх в честь нового короля.

Но сделают это ровно на 26 часов. Через час после объявления прокламации в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии флаги вновь опустят в знак государственного траура, который продлится до 18 сентября.