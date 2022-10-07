Безопасность на ЗАЭС и преступные действия РФ: о чем говорили Зеленский и гендиректор МАГАТЭ

Октябрь, 06 в 22:09

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Киеве.

Во время встречи глава государства отметил, что решение российского диктатора Владимира Путина о передаче Запорожской атомной электростанции в собственность РФ должно быть осуждено со стороны МАГАТЭ, поскольку это фактически международное рейдерство.

— Мы очень ждали жесткого заявления МАГАТЭ. Общество очень ждет этого осуждения. В моем личном понимании (преступные действия Путина и РФ, — Ред.) это рейдерство, — считает президент Украины.

По его словам, единственная возможность обеспечить радиационную безопасность атомной электростанции, Украины и Европы — это полное освобождение территории ЗАЭС от российских захватчиков. По словам президента, там до сих пор находятся до 500 боевиков РФ.

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Зеленский подчеркнул, что важно возобновить работу Запорожской АЭС, поскольку это позволит Украине обеспечить электроэнергией собственных и европейских потребителей.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси убежден, что решение Путина о передаче Запорожской АЭС в собственность России – это нарушение международного права. МАГАТЭ будет контактировать исключительно с Украиной о ЗАЭС, отметили в Офисе президента.