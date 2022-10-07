Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

МАГАТЭ увеличит миссию на ЗАЭС вдвое – Гросси

Анастасия Гевко, редактор ленты
МАГАТЭ увеличит миссию на ЗАЭС вдвое – Гросси

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сказал во время брифинга в Киеве о том, что МАГАТЭ намерено увеличить миссию на Запорожской АЭС вдвое – с двух представителей до четырех.

– Мы должны консультироваться с Украиной, а также информировать Россию, поэтому наша ротация будет проводиться каждые 3-4 недели, – цитирует Гросси Суспільне.

Он также отметил, что после консультации о ядерной безопасности на ЗАЭС в Киеве он собирается посетить РФ с аналогичной целью. 

Однако после поездки в Москву Гросси вернется в Киев и доложит президенту Владимиру Зеленскому о том, каковы результаты встречи в РФ.

Сейчас смотрят

– Я договорился с президентом Зеленским, что доложу ему о двух вещах, которые обсужу в России – ситуацию на станции и установку в целом безопасности. Я рассчитываю также, что вернусь в Запорожье снова, если смогу, – отметил он.

Напомним, глава МАГАТЭ находится в Киеве с целью консультаций по созданию охранной зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС. 

Ранее он отказался признать Запорожскую АЭС российским объектом, как того хотел Путин.

Читайте
Подоляк призвал мир ввести санкции за попытку России присвоить ЗАЭС

Фото: Рафаэль Гросси

Источник: Суспільне
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка