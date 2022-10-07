МАГАТЭ увеличит миссию на ЗАЭС вдвое – Гросси

Октябрь, 06 в 21:04

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сказал во время брифинга в Киеве о том, что МАГАТЭ намерено увеличить миссию на Запорожской АЭС вдвое – с двух представителей до четырех.

– Мы должны консультироваться с Украиной, а также информировать Россию, поэтому наша ротация будет проводиться каждые 3-4 недели, – цитирует Гросси Суспільне.

Он также отметил, что после консультации о ядерной безопасности на ЗАЭС в Киеве он собирается посетить РФ с аналогичной целью.

Однако после поездки в Москву Гросси вернется в Киев и доложит президенту Владимиру Зеленскому о том, каковы результаты встречи в РФ.

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– Я договорился с президентом Зеленским, что доложу ему о двух вещах, которые обсужу в России – ситуацию на станции и установку в целом безопасности. Я рассчитываю также, что вернусь в Запорожье снова, если смогу, – отметил он.

Напомним, глава МАГАТЭ находится в Киеве с целью консультаций по созданию охранной зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС.

Ранее он отказался признать Запорожскую АЭС российским объектом, как того хотел Путин.

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Фото: Рафаэль Гросси