МАГАТЭ увеличит миссию на ЗАЭС вдвое – Гросси
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сказал во время брифинга в Киеве о том, что МАГАТЭ намерено увеличить миссию на Запорожской АЭС вдвое – с двух представителей до четырех.
– Мы должны консультироваться с Украиной, а также информировать Россию, поэтому наша ротация будет проводиться каждые 3-4 недели, – цитирует Гросси Суспільне.
Он также отметил, что после консультации о ядерной безопасности на ЗАЭС в Киеве он собирается посетить РФ с аналогичной целью.
Однако после поездки в Москву Гросси вернется в Киев и доложит президенту Владимиру Зеленскому о том, каковы результаты встречи в РФ.
– Я договорился с президентом Зеленским, что доложу ему о двух вещах, которые обсужу в России – ситуацию на станции и установку в целом безопасности. Я рассчитываю также, что вернусь в Запорожье снова, если смогу, – отметил он.
Напомним, глава МАГАТЭ находится в Киеве с целью консультаций по созданию охранной зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС.
Ранее он отказался признать Запорожскую АЭС российским объектом, как того хотел Путин.
Фото: Рафаэль Гросси