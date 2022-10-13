Октябрь, 13 в 14:39

В четверг, 13 октября, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой признала российский режим террористическим.

Как сообщил член делегации Украины, нардеп Алексей Гончаренко, за соответствующий документ проголосовали 99 присутствующих в зале заседаний ПАСЕ, только один воздержался.

Резолюция называется: Дальнейшая эскалация агрессии РФ против Украины.

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Гончаренко перечислил четыре важнейших момента резолюции:

1. Российский режим признан террористическим.

– Это мощный сигнал мирового масштаба, и это еще один шаг, чтобы Россию признали страной — спонсором терроризма, — подчеркнул Гончаренко.

2. Впервые в истории Совет Европы высказался в поддержку предоставления Украине оружия. Речь идет о системах ПВО для защиты украинцев от бомбардировок РФ.

3. В документе отмечается, что пребывание РФ в Совбезе ООН не является легитимным, то есть для этого не существует юридических оснований.

4. Было поддержано скорейшее создание специального международного трибунала для наказания за преступление агрессии РФ против Украины.

– Это исторический результат! Полная поддержка Парламентской ассамблеи Совета Европы!.. Еще один шаг, который приближает нас к международной изоляции России! – добавил Гончаренко.

Еще один член украинской делегации, народный депутат Мария Мезенцева озвучила 10 ключевых пунктов резолюции ПАСЕ.

Помимо признания российского режима террористическим, ускорения создания спецтрибунала, предоставления ПВО и вопроса целесообразности участия РФ в ООН, в документе также есть:

осуждение полномасштабной агрессии РФ и признание ее действий преступными согласно международному праву;

подтверждение суверенитета Украины;

поддержка создания комплексного международного механизма компенсации причиненного РФ ущерба, включая международный реестр убытков;

создание механизма регулярной проверки мер по защите системы ответственности за серьезные нарушения международного права со стороны РФ;

внесение вопроса ответственности России за преступления в повестку дня предстоящего саммита глав государств Совета Европы;

очищение международных организаций от агентов РФ.

Мезенцева подчеркнула, что сегодняшнее решение ПАСЕ является историческим, поскольку ни одна другая международная организация пока не решилась на подобный шаг.

Депутат напомнила, что Совет Европы также стал единственной международной организацией, которая выгнала РФ из своих рядов за ее войну против Украины.

На принятие резолюции уже отреагировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Он обратил внимание на то, что документ был принят единогласно.

Ранее, сегодня, президент Украины Владимир Зеленский выступил на сессии ПАСЕ с помощью видеосвязи. Он подчеркнул, что РФ следует признать государством-террористом, и ПАСЕ может стать первой международной организацией, которая это сделает.

Источник: Алексей Гончаренко, Мария Мезенцева