Октябрь, 13 в 12:21

Россию следует признать государством-террористом. И Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) может стать первой международной организацией, которая это сделает.

Об этом заявил сегодня президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на сессии ПАСЕ с помощью видеосвязи.

– В этом году мы увидели, что Россия сознательно исключает любой настоящий диалог с нами. РФ хочет говорить только на языке террора. Это факт. Этот факт следует признавать на всех уровнях – политически, юридически, на поле боя в Украине. И поддержкой наших оборонных возможностей. Я благодарю вас за то, что ПАСЕ может стать первой международной организацией, которая именно так определяет Россию как государство-террориста, — отметил Зеленский.

Глава государства сообщил, что Европа сейчас может сыграть историческую роль в создании спецтрибунала по расследованию преступления полномасштабной агрессии РФ против Украины.

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Он добавил, что когда юридические механизмы наказания РФ за террор будут созданы и заработают, это станет “одной из мощнейших гарантий долгосрочного мира”.

– Давайте это сделаем! Это будет лучший путь защиты принципов международного права… Европа может стать лидером в усилиях, чтобы возместить ущерб, нанесенный этой войной. Мы должны создать соответствующий компенсационный механизм, и предлагаем, как его создать, – заявил Зеленский, добавив, что российские активы должны быть направлены на компенсацию ущерба от войны.

Президент уточнил, что Украина уже подготовила соответствующий проект. Зеленский призвал страны Запада поддержать его как на уровне Европы, так и в Генассамблее ООН.

Кроме того, Зеленский призвал поддерживать предоставление нашей стране современных систем противовоздушной и противоракетной обороны. Это позволит Украине защитить небо от ракетного террора РФ уже в этом году.

– Если это будет сделано, это будет фундаментальный шаг, чтобы в ближайшее время закончить всю войну, – подчеркнул Зеленский.

Глава государства также напомнил о необходимости энергетических санкций против РФ, чтобы лишить Кремль доходов от экспорта нефти и газа.

– Россия должна увидеть ноль на счетах, чтобы задуматься о пользе мира. Именно таким должен быть смысл санкционных пакетов Евросоюза, – сообщил Зеленский.

Он уточнил, что также нужно заставить РФ выполнить требование МАГАТЭ и обеспечить демилитаризацию Запорожской АЭС. Президент сообщил, что агрессор должен вывести с атомной станции не только военную технику, но и оккупантов.

– Еще никогда в истории объединенная Европа не была такой крепкой, как сейчас. Такой сконцентрированной на всем, что необходимо, чтобы не позволить российским террористам разрушать нашу с вами жизнь. Это сила диалога. Мы вместе изолируем РФ, – заявил Зеленский.

Он напомнил, что Украина уже предложила “свой путь к миру” – через диалог и принципиальность, имплементацию согласованных решений для защиты нашей страны, через постоянное повышение для РФ цены за полномасштабную войну.

– Путь привлечения виновных в войне к ответственности и компенсации ущерба. Это путь к победе, – сказал Зеленский.

По его словам, предложенный Киевом путь “намного короче, чем кажется”. Но для его реализации нужен честный диалог “между всеми, кто действительно ценит свободу”, без маскировки под словом “диалог” желания “закрыть глаза на войну”.

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Источник: ПАСЕ