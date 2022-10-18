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Беларусь под видом учебных сборов проводит скрытую мобилизацию — Генштаб

Малиновская Ангелина, редактор ленты
білорусь білоруський
Фото: Depositphotos

Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию России против Украины, предоставляя свою инфраструктуру и воздушное пространство.

Кроме того, под видом учебных сборов проходят мероприятия скрытой мобилизации в ВС Беларуси.

— По имеющейся информации, проходят мероприятия по подготовке операторов зенитных ракетных систем и экипажей танков, — сообщают в Генштабе.

Отмечается, что сохраняется угроза ракетных и авиаударов, а также применение ударных БПЛА Shahed-136 с территории Беларуси.

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В Генштабе сообщают, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

Напомним, что ранее в Государственной пограничной службе Украины заявили, что пока не зафиксировано никаких изменений на границе с Беларусью. 

Источник: Генштаб ВСУ
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