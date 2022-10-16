Есть ли опасность наступления со стороны Беларуси — ответ Госпогранслужбы

Октябрь, 16 в 20:44

В Государственной пограничной службе Украины заявили, что пока не зафиксировано никаких изменений на границе с Беларусью. При этом подразделения разведки и силы безопасности продолжают отслеживать ситуацию.

— Мы не фиксируем изменений в характере действий тех подразделений вооруженных сил РБ, которые находятся на усилении границы с Украиной, ни в количественном составе ни в характере их действий в целом. Конечно, и подразделения разведки, и все подразделения сил безопасности и обороны изучают и отслеживают ситуацию по самой Беларуси, вглубь территории страны, из-за заявлений, которые делает руководство этого государства, — заявил в эфире Єдиних новин пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Ранее сообщалось, что в рамках так называемого развертывания совместной группировки войск в Беларусь перебросят до 9 тыс. российских военных.