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Парламент Эстонии признал Россию государством-спонсором терроризма

Валентина Чорна, редактор ленты
Естонія прапор
Фото: Unsplash

Парламент Эстонии осудил аннексию украинских территорий и объявил Россию государством-спонсором терроризма.

Соответствующее заявление появилось на сайте парламента Эстонии во вторник, 18 октября.

— Поддерживая призыв парламента Украины к странам и международным организациям, Рийгикогу (парламент Эстонии – Ред.) объявляет российским режим террористическим, а Российскую Федерацию государством-спонсором терроризма, действиям которой мы должны противостоять вместе. Рийгикогу призывает международное сообщество принять аналогичные декларации, — говорится в тексте заявления.

В заявлении отмечается, что Эстония никогда не признает нарушение территориальной целостности Украины путем агрессии и фиктивных референдумов.

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– Нарушение закона никогда не может создать закон. Путинский режим с его угрозами ядерного нападения превратил Россию в самую большую угрозу миру как в Европе, так и во всем мире, — отмечается в документе.

Рийгикогу поддерживает расследование, начатое Международным судом ООН и Международным уголовным судом по преступлениям, совершенным во время войны против Украины.

Парламентарии призывают к созданию специального международного трибунала для привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии, а также поддерживают требование лишить РФ статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН.

Кроме того, в заявлении говорится о необходимости существенно увеличить военную и гуманитарную помощь Украине, поддержать ее послевоенное восстановление.

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