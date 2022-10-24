Риши Сунак станет новым премьер-министром Великобритании

Октябрь, 24 в 16:08

Риши Сунак стал новым лидером Консервативной партии и вскоре возглавит правительство Великобритании.

Это произошло после выхода из гонки за должность премьер-министра лидера Палаты общин Пенни Мордонт за две минуты до того, как партия должна была объявить, сколько депутатов поддержали каждого из кандидатов.

Как отмечает газета The Guardian, Мордонт, вероятно, признала, что не достигла необходимого предела в 100 голосов поддержки со стороны депутатов для того, чтобы двигаться дальше в гонке.

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В 13:58 она написала о выходе из гонки в Twitter, а также заявила о “полной поддержке” Сунака.

Через пять минут глава комитета Консервативной партии 1922 года сэр Грэм Брейди официально объявил результаты:

— Я могу подтвердить, что у нас есть одна действительная кандидатура, и Риши Сунак избран лидером Консервативной партии.

Он официально сменит Лиз Трасс в должности премьер-министра в ближайшее время, вероятнее всего, во вторник, после чего Трасс пробудет в должности главы правительства 50 дней.

Экс-министр финансов Риши Сунак на предыдущих выборах лидера тори занял второе место, уступив Лиз Трасс. На этот раз ему удалось набрать необходимое количество голосов к 14:00 понедельника.

Кандидаты должны были подать свои кандидатуры, заручившись поддержкой не менее 100 членов парламента до 14:00 понедельника. Экс-премьер Борис Джонсон отказался от участия в воскресенье вечером, заявив, что он достиг необходимой отметки, но этого недостаточно для укрепления единства партии.