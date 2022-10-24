Джонсон не висуватиме свою кандидатуру на посаду прем’єра Британії

Жовтень, 23 в 23:14

Борис Джонсон заявив, що не висуватиме свою кандидатуру на посаду лідера консерваторів та прем’єра Великої Британії.

Джонсона підтримали 59 депутатів, але для продовження виборів йому потрібно було досягти підтримку в 100 голосів.

Колишній міністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак повідомив про своє висування на посаду прем’єр-міністра країни та очільника Консервативної партії.

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Ексміністр став другим кандидатом, який офіційно балотувався. Наразі його підтримали 144 депутати. Першим кандидатом була лідерка Палати громад Великої Британії Пенні Мордонт.

Раніше Сунак балотувався на попередніх виборах прем’єра, але програв Елізабет Трасс, яка потім подала у відставку.