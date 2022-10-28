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Литва передаст Украине оборудование на €100 тыс. для ремонта электроподстанций и газопроводов

Юля Захарченко, редактор ленты
Литва передаст Украине оборудование на €100 тыс. для ремонта электроподстанций и газопроводов
Фото: Pexels

Литва пообещала предоставить Украине оборудование на €100 тыс. для ремонта электроподстанций и газопроводов, поврежденных в результате обстрелов российской армии.

– Поскольку Россия целенаправленно разрушает энергетическую инфраструктуру Украины, компании группы Litgrid and Amber Grid выделили оборудование для ремонта поврежденных электроподстанций и газопроводов. Помощь украинским электро- и газотранспортным операторам будет предоставляться через общественную организацию Blue/Yellow, — сообщает литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid.

В компании отметили, что Литва получила обращение Украины о помощи для возобновления энергосистемы и газопроводов.

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В частности, оператор Litgrid выделил оборудование стоимостью €74,8 тыс. для помощи энергетике, среди которого первичные устройства 110-330 кВ, трансформаторы тока и комбинированные трансформаторы, изоляторы и сепараторы, автотрансформатор 330/110 кВ.

В то же время оператор газотранспортной системы Amber Grid выделит оборудование на сумму €18 тыс., которое поможет восстановить поврежденные украинские газопроводы.

В Литве сообщили, что часть этого оборудования сегодня уже доставлена ​​в Украину. Благодаря этой поддержке украинцам возобновят электроснабжение в дома и квартиры.

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