Октябрь, 28 в 13:38

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что в области все же придется продолжить веерные отключения света. К тому же графики станут более продолжительны.

По его словам, сейчас ДТЭК работает над усовершенствованием графиков плановых отключений.

— Еще раз призываю потреблять электроэнергию умеренно — включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии утром с 06:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00, — отметил Кулеба.

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Пресс-служба ДТЭК Киевские региональные электросети также сообщила, что в результате вражеских обстрелов энергосистемы в Киевской области возник дефицит мощности в размере 30% потребления.

Чтобы не допустить полного обесточивания столицы и центральных регионов Украины, Укрэнерго вводит беспрецедентные экстренные ограничения.

В пресс-центре ДТЭК подчеркнули, что ситуация с применением экстренных отключений по распоряжению НЭК Укрэнерго динамично меняется каждый час и ДТЭК Киевские региональные электросети (Киевская область) и ДТЭК Киевские электросети (Киев) получает новые команды регулярно в течение суток.

— По состоянию на 00:45 28 октября текущие экстренные ограничения в Киевской области закончились, а в Киеве закончились по состоянию на 01:08 28 октября. Однако уже к утру 28 октября в 08:25 командой Укрэнерго снова применили ограничения в Киеве и области, — говорится в сообщении руководителя отдела по коммуникациям ДТЭК Киевские электросети Аллы Гуровой.

В ДТЭК Киевские электросети также сообщили, что киевлянам продолжают экстренные отключения света.

— Из-за значительных повреждений и дисбаланса в энергосистеме возможны применения более длительных отключений электроснабжения, — подчеркнули в компании и также призвали потребителей максимально ограничить потребление электричества.

Напомним, что из-за ночной атаки 27 октября из строя вышел ряд критически важных энергетических объектов.