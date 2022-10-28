Производитель БПЛА Bayraktar планирует завершить строительство завода в Украине через два года

Октябрь, 28 в 16:11

Турецкая компания Baykar планирует завершить строительство своего завода в Украине через два года. Об этом заявил ее исполнительный директор Халук Байрактар.

– Наш план реализуется, – сказал он в кулуарах оборонительной выставки SAHA в Стамбуле.

По его словам, сейчас есть архитектурный дизайн завода, а сама фаза детального проектирования окончена.

— Мы начнем строительство… В течение двух лет мы хотели бы закончить его, — рассказал он.

Компания Baykar в сентябре 2022 года представила концепт завода по производству дронов, который планируется построить в Киевской области.

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Площадь предприятия будет свыше 30 тыс. квадратных метров, а для работы наймут более 300 украинских инженеров и техников.

Украина занимает важное место в цепочке поставок Baykar, особенно по вопросу строительства нового беспилотника Akinci и разрабатываемого сейчас беспилотного истребителя Kizilelma. Оба используют украинские двигатели от Мотор Сич и Ивченко-Прогресс.

В сентябре в интервью Фактам недели Халук Байрактар рассказал, что на будущем заводе компании в Украине планируют производить не только широкоизвестные в Украине беспилотники Tb2, но и новейшие модели, которые проходят испытания: беспилотный ударный дрон Akıncı и беспилотный истребитель Kızı.

Тогда же у Байрактара спросили, когда может примерно заработать завод Bayrak в Украине. Он сказал, что неуместно называть даты, но подчеркнул завод остается в планах и “ничто не нас не остановит”.

Источник: The Straits Times

Фото: Defense Express