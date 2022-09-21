Ничто нас не остановит: гендиректор Baykar рассказал, когда построят завод в Украине

Сентябрь, 21 в 15:47

Беспилотник Байрактар ​​приобрел в Украине прямо-таки легендарный статус — ему посвящают песни, в его честь называют домашних животных и жителей зоопарков. А в приложении Дія каждый украинец может собственноручно уничтожать танки оккупантов.

За шесть месяцев полномасштабной войны Байрактар ​​не просто получил репутацию очень эффективного беспилотника, он стал народным символом сопротивления российской агрессии на уровне с Javelin и HIMARS.

Уважение украинцев к турецкой компании Baykar, производящей эти дроны, вполне взаимно. Это стало очевидно, когда Украине подарили три беспилотника, на которые собирали средства всей страной.

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Факты недели лично встретились с генеральным директором компании Халуком Байрактаром и спросили об этой инициативе.

— Как принималось решение подарить три дрона Байрактар ​​Украине вместо того, чтобы продать?

– Мы хотели выразить поддержку – поддержку Украине. Поддерживая ее независимость, отвагу, сопротивление и достоинство. Поэтому мы хотели стать частью этого процесса, и мы очень гордимся этим.

В эксклюзивном интервью Фактам недели обсудили все детали сотрудничества компании Baykar с Украиной. Самая главная тема, конечно, строительство завода Байрактар у нас. Гендиректор на этот вопрос ответил четко и однозначно – такому заводу быть!

– Сегодня все больше обсуждается тема строительства завода Байрактар ​​в Украине. На каком этапе эта перспектива сейчас?

— План построить завод был начат еще в августе 2019-го, когда президент Зеленский посетил наш завод в Турции. И он попросил нас построить завод в Украине. Мы дали слово, что это сделаем. С тех пор мы работаем над этим по многим направлениям. В феврале мы заключили соглашения между нашими правительствами и ускорили этот процесс. Мы начали разрабатывать дизайн-проект завода. Эта работа не прекращалась, и прикладной проект – это детальный дизайн завода – почти завершен.

Сотрудники Baykar предоставили Фактам недели первые макеты будущего завода, и они выглядят так, что сам Илон Маск бы заинтересовался. Площадь этого объекта должна составить 30 тыс. кв.м, а количество украинских инженеров и техников будет не менее 300 человек. Более того, это будет не просто завод, а целый хаб по производству и разработке беспилотников.

— У нас есть план сделать производственно-исследовательский центр в Украине, не только Турция, но и Украина — наш партнер. У нас есть возможность производить все эти технологии, оснащать их украинскими двигателями и проводить исследования. Это критически важные технологии, и наши страны – Украина и Турция – нуждаются в этих отечественных технологиях, потому что нам не нужно кого-то ждать, чтобы получить эти технологии, поэтому они самодостаточны, — говорит он.

То есть нам не нужно ждать деталей или технологий от третьих стран, и это существенно ускоряет процесс и делает его автономным.

По словам Халука Байрактара, в центре будут производить не только широкоизвестные в Украине беспилотники Tb2, но и новейшие модели, которые проходят испытания: беспилотный ударный дрон Akıncı и беспилотный истребитель Kızılelma. Более того, на одном из макетов эксперты рассмотрели и прототип малозаметного ударного дрона, который еще даже не обнародовали, вероятно, это будет модель Tb4.

— Bayraktar Akinci – совершил свой первый полет именно с украинскими двигателями, доставленными в Турцию. Так что мы в тесном сотрудничестве с украинскими производителями.

Украинский двигатель станет мощным сердцем и новейшей разработки компании Baykar – реактивного беспилотного истребителя Bayraktar Kızılelma, прототип которого был представлен буквально две недели назад.

Bayraktar переводится как красное яблоко, и в нем сделали упор на незаметности. Длина крыльев – 10 м, максимальный груз – полторы тонны, скорость до 1 100 км/ч, рабочая высота до 12 км. Боеприпасы могут быть какими угодно: от легких 70-мм ракет с лазерным GPS-наведением до тяжелых управляемых бомб.

Bayraktar Kızılelma – это совершенно новый тренд по разработке беспилотных истребителей. Этот дрон способен вести полноценное воздушное сражение, а значит, он может защищать небо, что так важно для Украины. Кроме того, он запрограммирован работать не только самостоятельно, но и в сочетании с другими дронами или даже пилотируемыми истребителями.

Тестовые полеты Kızılelma запланированы на начало следующего года, а вот когда их будут производить в Украине – на новом заводе Baykar – говорить пока рано, говорит руководитель компании.

— Есть ли приблизительная дата, когда этот завод может заработать?

— Будет некстати называть любые даты, но я могу сказать, что этот план продвигается, и мы это сделаем, мы построим эти возможности в Украине, это в наших планах, и ничто не нас не остановит, правительства приняли это решение, поэтому не вижу преград.

Фактически компания Baykar делает инвестицию в победу Украины, ведь то, что центр подобного класса заработает в Украине, означает, что беспилотники для наших воздушных сил будут значительно дешевле и в достаточном количестве.

Сегодня завод в Турции производит до 20 дронов в месяц, украинский центр сможет, вероятно, даже больше с расчетом на экспорт. Кроме того, Украина будет брать участие в разработках и получать новый опыт, что значительно укрепит нашу безопасность в будущем.