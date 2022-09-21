Ничто нас не остановит: гендиректор Baykar рассказал, когда построят завод в Украине
Беспилотник Байрактар приобрел в Украине прямо-таки легендарный статус — ему посвящают песни, в его честь называют домашних животных и жителей зоопарков. А в приложении Дія каждый украинец может собственноручно уничтожать танки оккупантов.
За шесть месяцев полномасштабной войны Байрактар не просто получил репутацию очень эффективного беспилотника, он стал народным символом сопротивления российской агрессии на уровне с Javelin и HIMARS.
Уважение украинцев к турецкой компании Baykar, производящей эти дроны, вполне взаимно. Это стало очевидно, когда Украине подарили три беспилотника, на которые собирали средства всей страной.
Факты недели лично встретились с генеральным директором компании Халуком Байрактаром и спросили об этой инициативе.
— Как принималось решение подарить три дрона Байрактар Украине вместо того, чтобы продать?
– Мы хотели выразить поддержку – поддержку Украине. Поддерживая ее независимость, отвагу, сопротивление и достоинство. Поэтому мы хотели стать частью этого процесса, и мы очень гордимся этим.
В эксклюзивном интервью Фактам недели обсудили все детали сотрудничества компании Baykar с Украиной. Самая главная тема, конечно, строительство завода Байрактар у нас. Гендиректор на этот вопрос ответил четко и однозначно – такому заводу быть!
– Сегодня все больше обсуждается тема строительства завода Байрактар в Украине. На каком этапе эта перспектива сейчас?
— План построить завод был начат еще в августе 2019-го, когда президент Зеленский посетил наш завод в Турции. И он попросил нас построить завод в Украине. Мы дали слово, что это сделаем. С тех пор мы работаем над этим по многим направлениям.
В феврале мы заключили соглашения между нашими правительствами и ускорили этот процесс. Мы начали разрабатывать дизайн-проект завода. Эта работа не прекращалась, и прикладной проект – это детальный дизайн завода – почти завершен.
Сотрудники Baykar предоставили Фактам недели первые макеты будущего завода, и они выглядят так, что сам Илон Маск бы заинтересовался. Площадь этого объекта должна составить 30 тыс. кв.м, а количество украинских инженеров и техников будет не менее 300 человек. Более того, это будет не просто завод, а целый хаб по производству и разработке беспилотников.
— У нас есть план сделать производственно-исследовательский центр в Украине, не только Турция, но и Украина — наш партнер. У нас есть возможность производить все эти технологии, оснащать их украинскими двигателями и проводить исследования. Это критически важные технологии, и наши страны – Украина и Турция – нуждаются в этих отечественных технологиях, потому что нам не нужно кого-то ждать, чтобы получить эти технологии, поэтому они самодостаточны, — говорит он.
То есть нам не нужно ждать деталей или технологий от третьих стран, и это существенно ускоряет процесс и делает его автономным.
По словам Халука Байрактара, в центре будут производить не только широкоизвестные в Украине беспилотники Tb2, но и новейшие модели, которые проходят испытания: беспилотный ударный дрон Akıncı и беспилотный истребитель Kızılelma. Более того, на одном из макетов эксперты рассмотрели и прототип малозаметного ударного дрона, который еще даже не обнародовали, вероятно, это будет модель Tb4.
— Bayraktar Akinci – совершил свой первый полет именно с украинскими двигателями, доставленными в Турцию. Так что мы в тесном сотрудничестве с украинскими производителями.
Украинский двигатель станет мощным сердцем и новейшей разработки компании Baykar – реактивного беспилотного истребителя Bayraktar Kızılelma, прототип которого был представлен буквально две недели назад.
Bayraktar переводится как красное яблоко, и в нем сделали упор на незаметности. Длина крыльев – 10 м, максимальный груз – полторы тонны, скорость до 1 100 км/ч, рабочая высота до 12 км. Боеприпасы могут быть какими угодно: от легких 70-мм ракет с лазерным GPS-наведением до тяжелых управляемых бомб.
Bayraktar Kızılelma – это совершенно новый тренд по разработке беспилотных истребителей. Этот дрон способен вести полноценное воздушное сражение, а значит, он может защищать небо, что так важно для Украины. Кроме того, он запрограммирован работать не только самостоятельно, но и в сочетании с другими дронами или даже пилотируемыми истребителями.
Тестовые полеты Kızılelma запланированы на начало следующего года, а вот когда их будут производить в Украине – на новом заводе Baykar – говорить пока рано, говорит руководитель компании.
— Есть ли приблизительная дата, когда этот завод может заработать?
— Будет некстати называть любые даты, но я могу сказать, что этот план продвигается, и мы это сделаем, мы построим эти возможности в Украине, это в наших планах, и ничто не нас не остановит, правительства приняли это решение, поэтому не вижу преград.
Фактически компания Baykar делает инвестицию в победу Украины, ведь то, что центр подобного класса заработает в Украине, означает, что беспилотники для наших воздушных сил будут значительно дешевле и в достаточном количестве.
Сегодня завод в Турции производит до 20 дронов в месяц, украинский центр сможет, вероятно, даже больше с расчетом на экспорт. Кроме того, Украина будет брать участие в разработках и получать новый опыт, что значительно укрепит нашу безопасность в будущем.