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Украина, Турция и ООН согласовали движение 14 судов через “зерновой коридор”

Юля Захарченко, редактор ленты
Украина, Турция и ООН согласовали движение 14 судов через “зерновой коридор”
Фото: МИД

Организация Объединенных Наций, Турция и Украина согласовали в воскресенье план движения 31 октября для 14 судов, находящихся в турецких водах, в рамках Черноморского зернового соглашения.

В заявлении Совместного координационного центра в Стамбуле, где работают российские, украинские, турецкие сотрудники и ООН, отмечено, что три делегации также согласились провести инспекции в понедельник для 40 отправляемых судов.

Совместный координационный центр сообщил, что российская делегация была проинформирована об обоих планах.

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Недавно Россия заявила о выходе по Черноморской зерновой инициативе, позволявшей экспортировать продовольствие из украинских портов. Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял о блокировании Россией судов, перевозящих украинское продовольствие в другие страны для избежания мирового голода.

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