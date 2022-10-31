Октябрь, 30 в 23:06

Российская Федерация снова шантажирует весь мир голодом. Другие страны услышали от РФ, что якобы кто-нибудь из зерновоза запускает дроны. Сначала в России говорили о “боевых птицах”, потом — о “боевых насекомых”, теперь — “боевом зерне”.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 30 октября.

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– Пшеница-убийца, от которой тонут российские адмиралы. Ну что можно сказать? Реально – больные люди. Но эти больные люди снова ставят мир на грань жесткого продовольственного кризиса, — подчеркнул глава государства.

Зеленский рассказал, что в порту Черноморск уже загружено очередное судно, зафрахтованное Продовольственной программой ООН. Это балкер, на борту которого 40 тысяч тонн пшеницы для Эфиопии – страны, находящейся на грани голода.

– Это проблема не только о росте цен на продукты, но и о физическом недостатке пищи. Мы готовы выпустить это судно в море, как и все остальные вышедшие из портов Одессы за время работы экспортной зерновой инициативы. Но этот балкер с пшеницей для Продовольственной программы ООН и другие суда с агропродукцией вынуждены ждать.

Россия – это единственный виновник того, что продукты будут сейчас дорожать для разных людей на огромном пространстве от Западной Африки до Восточной Азии. Россия – причина, почему люди, в частности, в Эфиопии, Йемене или Сомали остаются с катастрофическим дефицитом продовольствия, уверяет президент Украины.