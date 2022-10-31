Пополнили обменный фонд, отбили жесткие штурмы: Зеленский о достижениях ВСУ на фронте

Октябрь, 31 в 0:53

Силам обороны Украины удалось остановить жесткие штурмовые действия российской армии и отбить атаку, пополнив обменный фонд. В частности, речь идет о пограничниках Чопского отряда, защищающих Украину на Донецком направлении.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 30 октября. По его словам, украинские военные ежедневно и без всяких перерывов работают, чтобы ускорить освобождение всей территории страны от российских оккупантов.

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— Каждый день и без всяких перерывов работаем, чтобы ускорить восстановление территориальной целостности нашего государства. И всегда на Ставке верховного главнокомандующего мы отмечаем успехи наших воинов, результат, который обеспечивается в освобождении украинской земли. Каждый раз есть поводы порадоваться вместе со всеми украинцами, — отметил глава государства.

По итогам этой недели президент отметил воинов 54 отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы, 5 отдельного штурмового полка, 10 отдельной горно-штурмовой бригады — за храбрость и стойкость во время удержания рубежей на Северском направлении, а бойцов 25 отдельной воздуха — за особую энергичность во время освобождения Украины.

— Имеют результат и воздушные силы. Есть сегодня сбитый российский ударный вертолет и сбитый российский военный самолет Су-25.

Российские террористы продолжили обстрелы по разным направлениям: Черниговщина, Харьковщина, Донбасс, Днепропетровщина, Запорожье и область, Николаев и область, отметил президент. Однако он уверяет, что украинские военные ощутимо отвечают оккупантам за атаки.