Суда не будут проходить по гуманитарному коридору в Черном море 2 ноября — СКЦ

Ноябрь, 01 в 19:12

Ни одно украинское судно не будет проходить через гуманитарный коридор в Черном море завтра, 2 ноября, сообщает представительство ООН в Совместном координационном центре.

В СКЦ отметили, что делегации Украины, Турции и ООН договорились не планировать движение судов в рамках Черноморской зерновой инициативы на этот день.

Инспекторы ООН и Турции проверили 36 судов в украинских портах 1 ноября. В сообщении говорится, что все отчеты об инспекциях планируют передать украинским и российским делегациям.

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В заявлении СКЦ подчеркнули, что ООН тесно контактирует с Турцией для скорейшего возобновления полномасштабной работы зернового соглашения. В Офисе генсека ООН отметили, что прекращение движения судов с украинской агропродукцией в рамках соглашения является временной мерой.