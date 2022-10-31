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В понедельник, 31 октября, ООН опровергла заявление России о якобы причастности гражданского сухогрузного судна с украинским зерном к атаке на Черноморский флот РФ.

Об этом сообщает AFP.

Так, глава гуманитарного агентства ООН Мартин Гриффитс заявил Совету безопасности в Нью-Йорке, что таких кораблей даже не было в безопасной зоне морского коридора в Черном море в то время, когда Россия заявила о нападении.

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– Ни одно судно не сообщило об инциденте в выходные. Коридор – это просто линии на карте: когда инициативных судов нет в этом районе, коридор не имеет особого статуса. Он не обеспечивает ни прикрытия, ни защиты для наступательных или оборонительных военных действий, – отметил Гриффитс.

Напомним, Москва заявила, что приостанавливает свое участие в черноморской зерновой инициативе при посредничестве ООН. В качестве причины она указала, что ее Черноморский флот во временно оккупированном Крыму подвергся атаке беспилотника. Кремль пытается обвинить в атаке Украину, однако не может предоставить доказательств своих слов.

Минобороны России заявило, что один из беспилотников мог быть запущен “с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными хозяевами для экспорта сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины”.