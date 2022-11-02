Системы ПВО и батарею ЗРК: Испания передаст новый пакет военной поддержки Украине

Ноябрь, 02 в 18:27

Испания передаст новый пакет военной поддержки Украине, в частности батарею зенитного ракетного комплекса Aspide, системы противовоздушной обороны Hawk, противотанковые ракетные комплексы, пушки и снаряды для них.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге с главой МИД Испании Хосе Мануэлем Альбаресом в Киеве.

– Он (новый пакет военной помощи. – Ред.) уже на пути в Украину. И в ближайшее время наше государство укрепит свою обороноспособность, получив батарею зенитного ракетного комплекса Aspide и ракеты к ней, четыре системы ПВО Hawk, противотанковые ракетные комплексы, пушки и снаряды, а также другое военное снаряжение, — отметил он.

По словам Кулебы, решение Испании передать системы Hawk несколько недель назад стало сигналом для других стран начать поиск этих средств, чтобы передать их Украине.

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Hawk является предшественником системы противоракетной обороны Patriot американского производства. Следует отметить, что США рассматривают возможность поставок этих систем Украине.