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Факты / Україна / Общество

В Херсоне ВСУ попали по системам ПВО россиян, из которых обстреливали Николаев

Юля Захарченко, редактор ленты
В Херсоне ВСУ попали по системам ПВО россиян, из которых обстреливали Николаев
Фото: Факты ICTV

В Херсоне Вооруженные силы Украины нанесли успешный удар по российским оккупантам. В частности, бойцы ВСУ попали по системам противовоздушной обороны, из которых захватчики обстреливали Николаев.

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в Facebook. По его словам, системы ПВО стояли на стадионе Спартак.

– Херсонщина. ВСУ нанесли чрезвычайно удачный удар по оккупантам в Херсоне. На стадионе Спартак (недалеко от Юбилейного) попали в системы ПВО, которые к тому же обстреливали Николаев. Остатками техники можно насладиться на фото, — отметил он.

Сергей Хлань обнародовал фотографию с последствиями удара. На снимке можно заметить, что на месте, где раньше находились системы ПВО, остались развалины.

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Фото: Сергей Хлань

Часть Юга Украины, в частности некоторые населенные пункты Херсонской области, находятся под российской оккупацией уже более шести месяцев. Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление, чтобы освободить землю от захватчиков.

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