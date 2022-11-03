Совбез ООН отклонил попытку России расследовать “использование биологического оружия” Украиной

Ноябрь, 03 в 0:19

Совет Безопасности ООН подавляющим большинством голосов отклонил попытку России создать комиссию для расследования псевдозаявлений о том, что Украина и США якобы “осуществляют военно-биологическую” деятельность.

За резолюцию расследования “использования биологического оружия” Украиной проголосовали только Российская Федерация и Китай.

Во время голосования за резолюцию Россия получила поддержку только от Китая, в то время как США, Великобритания и Франция проголосовали против, а 10 других стран Совета воздержались. Резолюцию не приняли, поскольку она не набрала по меньшей мере девять голосов за, необходимых для принятия.

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Посол США Линда Томас-Гринфилд подтвердила, что Соединенные Штаты Америки проголосовали против резолюции, поскольку “она основана на дезинформации, нечестности, недобросовестности и полном отсутствии уважения к этому органу”.

– Это веха для российского обмана и лжи. И мир это видит, — считает Томас-Гринфилд.

На встрече 197 государств-участников Конвенции о биологическом оружии в сентябре она сказала, что Россия не предоставила никаких достоверных доказательств в поддержку этих ложных обвинений, а подавляющее число стран считают, что вопросы, затронутые РФ, были необоснованными.