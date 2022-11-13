Ноябрь, 13 в 13:10

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал бросить вызов президенту России Владимиру Путина на саммите G20.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

Сунак отправится в Индонезию на ежегодный саммит лидеров Большой двадцатки, где Великобритания ранее призвала союзников бойкотировать выступления московской делегации.

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Сам Сунак заявил, что война Путина вызвала опустошение во всем мире, уничтожая жизни и ввергая международную экономику в хаос.

Российский режим будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Путин не поедет на саммит, но, скорее всего, будет участвовать в нем по видеосвязи.

— Этот саммит G20 не будет обычным делом. Мы бросим вызов путинскому режиму и обнажим их крайнее презрение к тому типу международного сотрудничества и уважения к суверенитету, которые представляют такие форумы, как G20. В отличие от путинской деструктивной политики, Великобритания и наши союзники будут работать вместе, чтобы добиться значимого прогресса в решении стоящих перед нами экономических проблем и сделать жизнь наших людей лучше, — заявил Риши Сунак.

Саммит Большой двадцатки — это крупнейшая международная встреча в Индо-Тихоокеанском регионе за последние три года.

Украина не является членом блока, но ожидается, что Зеленский примет участие в качестве специального гостя.