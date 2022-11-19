Ноябрь, 19 в 12:29

В Белом доме опровергли давление на Украину по поводу возвращения к переговорам с РФ. Там подчеркнули, что только украинский лидер Владимир Зеленский может принять решение о начале подобных переговоров.

Соответствующее заявление сделал спикер Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.

– Мы все согласны с тем, что дипломатическое урегулирование путем переговоров – это следующая лучшая вещь после того, как Путин просто выведет свои войска. Мы также сказали, что Зеленский должен определить, готов ли он к переговорам и когда и как эти переговоры будут выглядеть. Никто из США не давит и не подталкивает его к столу переговоров, — подчеркнул Кирби.

Этот комментарий прозвучал через несколько дней после того, как глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли предположил, что Киев после существенных побед на поле боя и ослабления российских войск мог бы воспользоваться преимуществом и начать переговоры с РФ по прекращению войны.

Сейчас смотрят

Милли назвал маловероятным то, что украинские войска смогут в ближайшее время освободить все территории, оккупированные Россией, в частности, Крым.

В то же время Джон Кирби настаивает, что никакого давления не было, а США не предпринимают собственных шагов и не собираются вести переговоры с РФ без участия Украины.

– Мы не собираемся вести дискуссии с россиянами по поводу прекращения войны в Украине без участия Украины в этом разговоре. Эти разговоры не происходят, поскольку президент Зеленский четко дал понять, что не готов к этому, — заявил Кирби.

Он добавил, что никто не может в чем-то винить украинского лидера, поскольку Москва демонстрирует свою неготовность к настоящим переговорам по прекращению войны.

О том, что Украина должна решать, когда начинать переговоры с РФ, ранее заявлял генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он отмечал, что именно украинские власти должны определять, какой результат переговоров может быть приемлем для Киева.

Похожее заявление сделал и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.