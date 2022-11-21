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ПА НАТО признала РФ государством-террористом и призвала создать международный трибунал

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
ПА НАТО признала РФ государством-террористом и призвала создать международный трибунал

Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом. А также призвала создать специальный международный трибунал.

Об этом сообщил глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев.

— Парламентская ассамблея НАТО призвала создать специальный Международный трибунал из-за агрессии России и признала ее государством-террористом. Все 30 стран НАТО поддержали предложения нашей делегации.

Такой трибунал позволит осудить не только непосредственных исполнителей военных преступлений, но и высшее руководство Российской Федерации. Резолюция будет направлена ​​правительствам и парламентам всех стран-членов НАТО, — написал Чернев.

По словам Чернева, резолюция будет направлена ​​правительствам и парламентам всех стран-членов НАТО.

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В резолюции были учтены и другие пожелания украинской делегации, такие как увеличение поставок Украине вооружения, разработка конкретных шагов по вступлению Украины в НАТО и создание механизма взыскания репараций с РФ за нанесенный Украине ущерб.

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Чернев добавил, что делегаты особенно подчеркнули, что украинская армия однозначно усилит НАТО, поэтому членство Украины желательно и важно и для самого Альянса.

Кроме того, в резолюции по инициативе украинской делегации был закреплен принцип, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько нужно.

Источник: Евгений Чернев

Фото: Евгений Чернев

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