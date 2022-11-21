ПА НАТО признала РФ государством-террористом и призвала создать международный трибунал
Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом. А также призвала создать специальный международный трибунал.
Об этом сообщил глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев.
— Парламентская ассамблея НАТО призвала создать специальный Международный трибунал из-за агрессии России и признала ее государством-террористом. Все 30 стран НАТО поддержали предложения нашей делегации.
Такой трибунал позволит осудить не только непосредственных исполнителей военных преступлений, но и высшее руководство Российской Федерации. Резолюция будет направлена правительствам и парламентам всех стран-членов НАТО, — написал Чернев.
По словам Чернева, резолюция будет направлена правительствам и парламентам всех стран-членов НАТО.
В резолюции были учтены и другие пожелания украинской делегации, такие как увеличение поставок Украине вооружения, разработка конкретных шагов по вступлению Украины в НАТО и создание механизма взыскания репараций с РФ за нанесенный Украине ущерб.
Чернев добавил, что делегаты особенно подчеркнули, что украинская армия однозначно усилит НАТО, поэтому членство Украины желательно и важно и для самого Альянса.
Кроме того, в резолюции по инициативе украинской делегации был закреплен принцип, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько нужно.
Источник: Евгений Чернев
Фото: Евгений Чернев