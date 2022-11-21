АЭС нуждаются в защите от российского саботажа — Зеленский на ПА НАТО

Ноябрь, 21 в 16:02

Президент Украины Владимир Зеленский призвал членов НАТО обеспечить защиту украинских атомных станций от российского саботажа.

Заявление прозвучало через день после того, как временно оккупированная россиянами ЗАЭС подверглась мощному обстрелу.

— Все наши страны заинтересованы в том, чтобы на наших ядерных объектах не было никаких опасных инцидентов. Мы все нуждаемся в гарантированной защите от российского саботажа на ядерных объектах, – сказал Зеленский в видеообращении к ПА НАТО в Мадриде.