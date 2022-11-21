АЭС нуждаются в защите от российского саботажа — Зеленский на ПА НАТО
Фото: Офис президента
Президент Украины Владимир Зеленский призвал членов НАТО обеспечить защиту украинских атомных станций от российского саботажа.
Заявление прозвучало через день после того, как временно оккупированная россиянами ЗАЭС подверглась мощному обстрелу.
— Все наши страны заинтересованы в том, чтобы на наших ядерных объектах не было никаких опасных инцидентов. Мы все нуждаемся в гарантированной защите от российского саботажа на ядерных объектах, – сказал Зеленский в видеообращении к ПА НАТО в Мадриде.
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