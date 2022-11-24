Ноябрь, 24 в 0:31

Польский министр обороны Мариуш Блащак попросил Германию передать Украине предложенные Польше системы противоракетной обороны Patriot.

Об этом Блащак написал в Twitter.

Он обратился в Германию в связи с очередным массированным обстрелом Украины российскими ракетами.

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По его словам, системы ПРО Patriot должны защитить население Украины и повысит безопасность на восточной границе Польши.

– После дальнейших ракетных обстрелов России, я попросил Германию, чтобы предложенные Польше батареи Patriot были переданы Украине и размещены на западной границе. Это защитит Украину от дальнейших жертв и обесточивания и повысит безопасность на нашей восточной границе, – написал Блащак.

23 ноября российская армия осуществила очередной массированный ракетный обстрел энергетической инфраструктуры Украины. Оккупанты выпустили более 70 ракет — 51 наши силы ПВО сбили. Е