Ноябрь, 23 в 23:52

Президент Владимир Зеленский во время выступления на заседании Совбеза ООН подчеркнул, что Украина ожидает решительной реакции мира на российские ракетные атаки сегодня, 23 ноября.

По его словам, Россия совершает террор против украинского народа, именно поэтому нужно обеспечить безопасность Украины, Европы и всех народов, страдающих этой неспровоцированной войной РФ.

Президент подчеркнул, что после выхода российских войск из Херсона армия оккупантов начала ракетами методично обстреливать гражданскую инфраструктуру Украины.

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Зеленский вспомнил младенца, который сегодня ночью погиб от удара российской ракеты по городу Вольнянск в Запорожье.

— Мы ожидаем решительной реакции мира на террор России. Необходима реакция всех поддерживающих Устав ООН. Необходимо обеспечить безопасность Украины, Европы и всех народов, страдающих последствиями этой агрессии. Мы уволили Херсон и после того, как Россия его покинула, она начала методично разрушать города. Каждый день мы видим последствия. Сегодня ночью мы увидели ракетные обстрелы в районе Запорожья. На этот раз пострадала больница, родильное отделение, погиб ребенок. Ребёнку было всего два дня, когда его убила российская ракета. Многие погибли, многие получили ранения, жилой дом пострадал от удара, — рассказал президент Украины.

По его словам, только за сегодня прилетело более 70 ракет.

– Вот российская формула террора, – заявил глава государства.

По его словам, российский террор привел к блекауту – причем не только в Украине. В соседней Молдове также исчез свет.

Энергетический террор – аналог применения оружия массового поражения.

— В мире нет никакой возможности для террора! Именно поэтому мы обращаемся к нашим партнерам за поддержкой для защиты нашего неба. Нам нужны современные и эффективные системы ПВО и ПРО, и я благодарю всех, кто уже помогает, — подчеркнул президент Украины.



Напомним, что сегодня российская армия произвела очередной массированный ракетный обстрел энергетической инфраструктуры Украины. Оккупанты выпустили более 70 ракет — 51 наши силы ПВО сбили. Есть попадание в объекты инфраструктуры в Киеве, Львове, Виннице, Кривом Роге.

Ракетный обстрел привел к временному обесточиванию всех украинских АЭС, большинству тепловых и гидроэлектростанций.