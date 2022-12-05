КНДР обстреляла артиллерией буферную зону – выпустила около 130 снарядов

Декабрь, 05 в 13:52

Северная Корея выпустила около 130 артиллерийских снарядов в восточную и западную морские буферные зоны в понедельник, 5 декабря, нарушая двустороннее военное соглашение, заключенное в 2018 году.

Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов (JCS) Южной Кореи, передает Yonhap.

В JCS заявили, что обнаружили артиллерийские обстрелы, предположительно, сделанные реактивными системами залпового огня из округа Кумганг в провинции Канвон и мыса Джансан в Южной провинции Хванхэ.

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Снаряды попали в морские буферные зоны к северу от Северной ограничительной линии (NLL), де-факто морской границы, установленной в соответствии с межкорейским военным соглашением, подписанным 19 сентября 2018 года, с целью уменьшить напряженность на границе.

Отмечается, что JCS неоднократно посылал Северной Корее предупреждения, указывая на нарушение военного соглашения и призывая к немедленному прекращению провокации.

— Артиллерийские обстрелы восточной и западной морских буферных зон — явное нарушение военного соглашения от 19 сентября, и мы настоятельно призываем КНДР немедленно прекратить их, — заявили в JCS.

Там добавили, что южнокорейские военные в сотрудничестве с США отслеживают и контролируют связанные с этим движения Северной Кореи, а также повышают готовность к потенциальным непредвиденным обстоятельствам.

Это бряцание оружием со стороны Северной Кореи произошло после того, как на прошлой неделе Сеул, Вашингтон и Токио ввели дополнительные санкции против лиц и учреждений, связанных с программами разработки оружия КНДР.

В середине ноября КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету, которая приземлилась в исключительно экономической зоне Японии. Южнокорейские военные отметили, что ракета была запущена в восточном направлении из Сунана недалеко от Пхеньяна.

Источник: Yonhap