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Ракета, запущенная КНДР, упала вблизи японского острова Хоккайдо

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Кім Чен Ин на військовому засіданні

Межконтинентальная баллистическая ракета, которую запустила КНДР в пятницу, приземлилась в исключительной экономической зоне Японии.

Министерство обороны Японии заявило, что Северная Корея запустила ракету класса МБР в восточном направлении, по оценкам министерства обороны Японии, ракета приземлилась около 11:20 (4:20 по Киеву) в водах близ острова Хоккайдо.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи также подтвердил запуск. Южнокорейские военные отметили, что ракета была запущена в восточном направлении из Сунана недалеко от Пхеньяна.

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида осудил запуск, заявив, что не может мириться с такими частыми провокациями. Он добавил, что пока не поступало никаких сообщений о повреждениях.

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Источник: Интерфакс-Украина
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