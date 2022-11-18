Ракета, запущенная КНДР, упала вблизи японского острова Хоккайдо

Ноябрь, 18 в 8:04

Межконтинентальная баллистическая ракета, которую запустила КНДР в пятницу, приземлилась в исключительной экономической зоне Японии.

Министерство обороны Японии заявило, что Северная Корея запустила ракету класса МБР в восточном направлении, по оценкам министерства обороны Японии, ракета приземлилась около 11:20 (4:20 по Киеву) в водах близ острова Хоккайдо.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи также подтвердил запуск. Южнокорейские военные отметили, что ракета была запущена в восточном направлении из Сунана недалеко от Пхеньяна.

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида осудил запуск, заявив, что не может мириться с такими частыми провокациями. Он добавил, что пока не поступало никаких сообщений о повреждениях.