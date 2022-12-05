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В Молдове после российских атак Украины перебои со светом

Малиновская Ангелина, редактор ленты
В Молдове после российских атак Украины перебои со светом
Фото: Depositphotos

По всей Молдове после ракетных атак Украины опять наблюдаются проблемы со светом.

Об этом пишут местные СМИ.

— В Одессе, Николаеве и Молдавии перебои со светом после прилетов в Одесской и Николаевской областях, — говорится в сообщении.

Напомним, что после предыдущей российской атаки 23 ноября объектов энергетической инфраструктуры Украины в Молдове были массовые отключения электричества.

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